Trafik kazası anne ile bebeğini ayırdı

Tekirdağ'ıun Çorlu ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki ziraat mühendisi Yeşim Yarar Özsayın, hayatını kaybetti. Eşi A.Ö. ile bebekleri K.Ö., ağır yaralandı.

Trafik kazası anne ile bebeğini ayırdı

Çorlu-İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde A.Ö.’nün kontrolünü yitirdiği 59 AFF 193 plakalı otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Trafik kazası anne ile bebeğini ayırdı - 1

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Trafik kazası anne ile bebeğini ayırdı - 2

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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