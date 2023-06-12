Trafik kazası geçiren eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci taburcu oldu

Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Bakanımızın durumu gayet iyi, herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Bugün misafir edeceğiz. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek bir durum yok." demişti.



AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Zeybekci ve arkadaşının tomografilerinin çekildiğini ve emniyet amaçlı bir gün hastanede kalacaklarını söylemişti.



Nihat Zeybekci, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, bir kaza geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirterek, "Durumum Allah'a şükürler olsun gayet iyi, merak etmeyin. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da hiç gerek yok, Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im sizleri korusun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.



TABURCU EDİLDİLER

Nihat Zeybekci ile İbrahim Ünlü, bu sabah tedavilerinin ardından taburcu edildi.