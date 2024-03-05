Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi

Sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavisi görüyorum. O bölgeye dizlik taktık. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.



NE OLMUŞTU?



BBP lideri Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirmişti. Destici’nin makam aracı Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kaza yapmış, Destici’yle birlikte 3 kişi yaralanmıştı.

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