Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi

Seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.

Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ’ın Reşadiye ilçesinde geçirdi.

Destici’yle birlikte makam aracında bulunan 3 kişi yaralandı. lideri kazanın ardından Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan Mustafa Destici, bugün taburcu edildi.

Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

Mustafa Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

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Sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavisi görüyorum. O bölgeye dizlik taktık. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.

NE OLMUŞTU?

BBP lideri Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirmişti. Destici’nin makam aracı Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kaza yapmış, Destici’yle birlikte 3 kişi yaralanmıştı.

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