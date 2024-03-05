Trafik kazası geçiren Mustafa Destici taburcu edildi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Destici’yle birlikte makam aracında bulunan 3 kişi yaralandı. BBP lideri kazanın ardından Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan Mustafa Destici, bugün taburcu edildi.
Sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, “Ayağımda çatlağa bağlı ödem var. İlaç tedavisi görüyorum. O bölgeye dizlik taktık. Seçim süreci boyunca dizlik kullanacağım.” dedi.
NE OLMUŞTU?
BBP lideri Mustafa Destici, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçirmişti. Destici’nin makam aracı Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kaza yapmış, Destici’yle birlikte 3 kişi yaralanmıştı.
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