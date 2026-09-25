Trafik kazası geçirenlerin bilgilerini paylaşarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Trafik kazası geçiren kişilerin verilerinin yasa dışı yollarla elde edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarılmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kazazedelerin kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde temin edip söz konusu büro ve şirketlere ilettiği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) incelemelerinde, bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, acente ve eksperlerle servis çalışanlarına olağandışı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı yapıldı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.