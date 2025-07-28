Trafik kazası sonrası kavga: 4 yaralı

Ankara'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.

Trafik kazası sonrası kavga: 4 yaralı

'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen sonrası kavga çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Ayaş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Umutcan Ş. idaresindeki cip, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada 4 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı.

Olay yerine giden polis, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.
Umutcan Ş. gözaltına alındı.

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