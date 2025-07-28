Trafik kazası sonrası kavga: 4 yaralı
Ankara'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı.
Kaza, gece saatlerinde Ayaş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Umutcan Ş. idaresindeki cip, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada taraflar arasında kavga çıktı.
Olay yerine giden polis, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.
Umutcan Ş. gözaltına alındı.
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