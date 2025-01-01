Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 11 kişi gözaltında

Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 11 kişi gözaltında

'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı otomobil ile M.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.

Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 11 kişi gözaltında - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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