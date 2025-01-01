Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 11 kişi gözaltında

Edirne 'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı otomobil ile M.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.