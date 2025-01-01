Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 11 kişi gözaltında
Edirne'de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de alkollü sürücü N.F.K'nin kullandığı otomobil ile M.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda bulunan şahıslar arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 11 şüpheliyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Edirne