Trafik kazası sonrası meydan savaşı: Polis havaya ateş açtı
Mersin'de trafik kazası sonrası kavga çıktı. Polis, birbirine giren gruptakileri havaya ateş açarak dağıtabildi.
Mersin'de trafik kazası sonrası çıkan kavga, uyarı ateşiyle yatıştı.
Kaza, Tarsus ilçesindeki Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerde kalan ismi öğrenilemeyen kişiye yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar kazaya karışan sürücü ve yakınları tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Kavganın büyümesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açarak ayırabildi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.
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