Trafik kazası sonrası taraflar birbirine girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde yaşanan kazada sürücüsü öğrenilemeyen araç ve B.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kazaya karışan taraflardan A.C., diğer araç sürücüsü B.K.’ye otomobilin içindeyken saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan B.K., ise 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.