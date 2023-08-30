Trafik kazasına karışan sürücüden polise tehdit

Öte yandan kadın sürücü ile trafik polisleri arasında yaşananlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.



N.Ç. adlı kadın sürücü, ehliyetini almak isteyen polis memuruna, "Alamazsın. Senin değil, sülalenin gücü yetmez almaya" diyerek karşı koyduğu görüldü.



Görüntülerde kadının ayrıca, polis memuruna, "Devlet mi? Ben devletim, sen değilsin. Vergisini ödeyen benim, maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Tacizden senden şikayetçiyim, terbiyesizlik yapamazsın, gevşeklik yapamazsın." dediği anlarla ilişkin görüntüler de yer aldı.

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