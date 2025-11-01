Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, dün Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu hayatını kaybetmiş, Mustafa Korkut (17) ise ağır yaralanmıştı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Korkut, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.