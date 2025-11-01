Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 21 yaşındaki Veysel Türkoğlu hayatını kaybetmiş, Mustafa Korkut (17) ise ağır yaralanmıştı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Korkut, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

