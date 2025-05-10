Trafik kazasında öldü, davul zurna ile toprağa verildi
Mersin'de trafik kazasında ölen genç davul zurna eşliğinde toprağa verildi.
Kaza, dün akşam Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke’nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde meydana geldi. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarparak aracın altına girdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi.
Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Turan’ın cenazesi, Tarsus’un Aliefendioğlu Mahallesi’nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan, geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı öğrenildi.
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