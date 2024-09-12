Trafik kazasında öldü sanıldı: Gerçek çok başka çıktı

Antalya-Konya D-687 kara yolu Çardak Mahallesi yakınlarında Antalya'dan Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın kullandığı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Yücedağ, Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yücedağ, hayatını kaybetti.

BAŞINDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ



Hastanede Mehmet Yücedağ'ın başında kurşun izi de tespit edildi. İncelemede, Yücedağ'ın avcılar tarafından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu tespit edildi.



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, araştırma yaptı.

JASAT ekipleri, olay yerinin avlak bölgesi olduğunu, Mehmet Yücedağ'ın buradan geçerken başına yorgun mermi isabet ettiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandığını belirledi.Olaya ilişkin fail ya da failler aranırken, Mehmet Yücedağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de toprağa verildiği kaydedildi.