Trafik kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul istikametine giden Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikametteki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada araçtaki Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya hayatını kaybetti; sürücü ile diğer Uzman Çavuş E.A. yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bekar olan Kaya'nın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.
Kaya için Nacarlı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene yakınları, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaya’nın cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber