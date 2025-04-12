Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara-İstanbul arasındaki Anadolu otoyolunun Bolu sınırındaki Cankurtaran mevkiinde dün meydana gelen kazada Ahmet Ülger yönetimindeki otomobil, tankere arkadan çarptı. Ahmet Ülger ile Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Güney hayatını kaybetti.



Şehit polis memuru İbrahim Güney için bugün Çubuk ilçesindeki baba evi önünde helallik alındı. Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ardından şehit Güneş için Camili köyünde bulunan Camili Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehidin mesai arkadaşları katıldı. Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi, Camili Köy Mezarlığında toprağa verildi.

