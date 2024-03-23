Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş’in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır."





Şehit polis memuru Furkan Bor için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde saat 10.30’da resmi tören düzenlenecek.