Trafik kazasında yaralanmıştı, bir ay sonra acı haber geldi
Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 76 yaşındaki Kemal Çelik, bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kastamonu'da bir ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan adamdan, acı haber geldi.
Olay, 4 Temmuz tarihinde Santapark Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Çelik’e (76) hızla gelen otomobil çarptı.
Kazanın ardındanKastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan adam tedavi altına alındı.
Yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır tedavi gören Kemal Çelik, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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