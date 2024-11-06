Trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşa veda
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı kışlasında yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya gönderilen Arkan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Arkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Törene, Arkan'ın ailesi ve yakınlarıyla jandarma personeli katıldı.
NE OLMUŞTU?
Yakup Emre Arkan idaresindekiotomobil 22 Ekim'de, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde, karşı yönden gelen Y.H'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpışmış, savrulan araçlar 2 farklı araca ve minibüse çarparak durabilmişti.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.
Otomobil sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan, tedavi gördüğü hastanede dün müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.
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