Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı, 12 gözaltı

Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve ticari taksinin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.