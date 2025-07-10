Trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı, 12 gözaltı
Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza sonrası çıkan kavgada 12 kişi gözaltına aldı.
Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve ticari taksinin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kaza sonrası taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların konuştuğu kavga polis ekipleri tarafından havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak sonlandırıldı. Olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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