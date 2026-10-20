Trafik kazasını kazanç kapısı yapanlara operasyon. 77 gözaltı

2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıkları ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenledikleri belirlendi.

Bugün Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 77’si yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek, “Ticari hayatı suiistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz.” mesajını da verdi.