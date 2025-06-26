Trafik kazasıyla ortaya çıktı: 30 yıldır kayıptı

Konya'da 17 yaşındaki M.S.'nin kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı.

Yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

30 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yaralının Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan 55 yaşındaki E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi.

A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.

