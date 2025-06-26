Trafik kazasıyla ortaya çıktı: 30 yıldır kayıptı
Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan 55 yaşındaki E.G., trafik kazası geçirince polisin yaptığı araştırma sonucu bulundu.
Konya'da 17 yaşındaki M.S.'nin kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı.
Yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
30 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Yaralının Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan 55 yaşındaki E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi.
A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.
FOTOĞRAF İLE TEŞHİS EDİLDİ
Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı.
Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.
Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı.
Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi.
İşlemlerin ardından iki kardeş, İstanbul'a döndü.
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