Trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye binlerce lira ceza

Denizli'de trafik kurallarını hiçe sayan ehliyetsiz sürücüye 46 bin 621 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, abartı egzozla gürültü çıkaran otomobil sürücüsünü takip ederek uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomobilde abartı egzoz bulunduğunu belirledi.

Sürücüye "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" ile "ehliyetsiz araç kullanmak" ihlallerinden 46 bin 621 lira ceza uygulandı.

Otomobil trafikten men edildi.

