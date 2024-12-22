Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yansıdı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekiplerce KGYS ile yapılan trafik denetimleri sürüyor.

Bu çerçevede ekiplerin çalışmaları sonucunda; yaya geçidinde yol vermeyen, kırmızı ışıkta geçen, park yasağına uymayan, yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve trafikte çeşitli kural ihlalleri yapan sürücüler kameraya yansıdı. O görüntüler, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken, bahse konu ihlalleri gerçekleştiren sürücüler hakkında işlem yapıldı.