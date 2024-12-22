Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yansıdı

Eskişehir'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, kameralara yakalandı.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yansıdı

İl 'ne bağlı ekiplerce KGYS ile yapılan trafik denetimleri sürüyor.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kameralara yansıdı - 1

Bu çerçevede ekiplerin çalışmaları sonucunda; yaya geçidinde yol vermeyen, kırmızı ışıkta geçen, park yasağına uymayan, yayalar için ayrılmış alanda motosiklet kullanan ve trafikte çeşitli kural ihlalleri yapan sürücüler kameraya yansıdı. O görüntüler, Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken, bahse konu ihlalleri gerçekleştiren sürücüler hakkında işlem yapıldı.

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