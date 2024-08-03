Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 34 YM 4795 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçit girişindeki trafik levhasına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayan otomobil yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araç ve trafik levhasında maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.