Trafik levzasına çarptı: Bir yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik levhasına çarptı.

Trafik levzasına çarptı: Bir yaralı

Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden M.C.'nin kullandığı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta mahsur kalan sürücü M.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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