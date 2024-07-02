Trafik magandaları bu sefer Beykoz'da: Kapılar açık halde ilerlediler

İstanbul Beykoz'da trafikte, yüksek sesle müzik dinleyerek hafif ticari aracın bütün kapıları açık halde ilerleyen sürücüye 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Trafik magandaları bu sefer Beykoz'da: Kapılar açık halde ilerlediler

Soğuksu Mahallesi Kavacık istikametinde bir sürücünün yüksek sesle müzik dinlediği hafif ticari aracının bagaj dahil bütün kapılarını açarak ilerlediği görüntüler, sosyal medyada oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plaka bilgisinden sürücünün M.C.A. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Trafik magandaları bu sefer Beykoz'da: Kapılar açık halde ilerlediler - 1

Sürücüye Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddesinden 690 lira, otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak maddesinden 690 lira, yüksek sesle müzik dinleyerek ses kirliliği oluşturmak maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

Sürücü M.C.A., işlemlerin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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