Trafik magandaları terör estirdi: Hamile kadının bulunduğu araca saldırdılar
Şanlıurfa'da bir sürücü, içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklu saldırıda bulundu.
Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Karaköprü ilçe mevkisinde iki sürücü arasında iddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti.
Alkollü oldukları öne sürülen zanlılar, araçlarından inerek diğer araca saldırmaya başladı.
YUMRUKLU SALDIRIDA BULUNDULAR
Hamile bir kadının da içinde bulunduğu otomobile yönelik yumruklu saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ARAÇTAKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Olay sırasında otomobildeki aile büyük panik yaşarken, hamile kadın 112 Acil Servis hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.
SALDIRGANLAR GÖZALTINDA
Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen zanlılar gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Şanlıurfa
- Otomobil