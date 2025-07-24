Trafik magandaları terör estirdi: Hamile kadının bulunduğu araca saldırdılar

Şanlıurfa'da bir sürücü, içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklu saldırıda bulundu.

Trafik magandaları terör estirdi: Hamile kadının bulunduğu araca saldırdılar

-Diyarbakır Karayolu Karaköprü ilçe mevkisinde iki sürücü arasında iddiaya göre, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kalabalık bir grubun yer aldığı otomobilin sürücüsü, tartıştığı sürücünün önünü kesti.

Alkollü oldukları öne sürülen zanlılar, araçlarından inerek diğer araca saldırmaya başladı.

YUMRUKLU SALDIRIDA BULUNDULAR

Hamile bir kadının da içinde bulunduğu otomobile yönelik yumruklu saldırı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARAÇTAKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Olay sırasında otomobildeki aile büyük panik yaşarken, hamile kadın 112 Acil Servis hattını arayarak durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, olaya karışan ve alkollü oldukları tespit edilen zanlılar gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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