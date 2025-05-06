Trafik magandaları yine sahnede: Önce tehdit etti sonra tekme ve yumrukla saldırdı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sürücülerden biri aracını diğer otomobilin önüne kırdı.

Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağdırdı. Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti.