Trafik magandaları yine sahnede: Önce tehdit etti sonra tekme ve yumrukla saldırdı
İstanbul Beyoğlu'nda trafik kavgası yaşandı. Bir sürücü tartıştığı sürücünün önünü kesip tekme ve yumruk atarak küfretti.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda yolda ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sürücülerden biri aracını diğer otomobilin önüne kırdı.
Yumruk atarak aracın aynasını kıran ve kapısını tekmeleyen şüpheli araçtaki sürücüye de küfürler yağdırdı. Saldırıya uğrayan sürücü ise saldırı anını cep telefonuyla kaydetti.
Saldırıya uğrayan sürücü ise bu sırada "Maganda" diyerek diğer sürücüye tepki gösterdi.
Araca tekme atan sürücü ise daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
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