Trafik magandalarına 26 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, Birlik Caddesi'nde iki aracın ters yönde ilerleyerek tehlikeli hareketler yaptığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.



Araçların plakalarından kimlik bilgileri tespit edilen sürücüler S.A. ve S.D. yakalandı.



Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçları ters yönde kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 26 bin 840 lira para cezası kesildi.



Sürücüler, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.