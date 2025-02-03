Trafik magandalarına ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta akşam saatlerinde Necip Fazıl Tünel'inde araç sürücülerinin asker konvoyu yaparak trafiğin akışını engelledikleri anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.



Kimlikleri belirlenen M.G., B.P., F.A., E.M. ve Y.P. yakalanarak Esenkent Şehit Polis Mücahit Ünlü Merkezi'ne getirildi.



Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte belirlenen yönetmeliklere uymamak", "konvoy yapmak", "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde ve kavşaklarda duraklamak", "drift atmak" ve "yayaların, taşıt yolunu saygısızca kullanmak" maddelerinden toplamda 69 bin 231 lira para cezası verildi.



Şahıslar hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçlarından da adli işlem başlatıldı.