Trafik magandalarına para cezası

Büyükçekmece Avrupa E-6 yolu Kumburgaz mevkisinde aracıyla makas attığı belirlenen sürücüyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı.



Kimliği ve adresi tespit edilen araç sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yakın takip", "makas atmak", "emniyet şeridi kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak" ve "standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak" maddelerinden toplam 23 bin 680 lira para cezası uygulandı.



Sürücü hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.



BAŞKA BİR OLAY DA BEYLİKDÜZÜ'NDE



Beylikdüzü'nde de emniyet şeridi kullanan servis aracı sürücüleriyle trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin çalışma başlatıldı.



Sosyal medyadaki görüntülere ilişkin yapılan inceleme sonucunda üç araç sürücüsü yakalandı.



Üç sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "emniyet şeridi ihlali", "yayaların kara yollarında trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "muayenesiz araç" ve "ani yavaşlamak" maddelerinden toplamda 29 bin lira para cezası kesildi.



Sürücülerden M.A. ve N.K. hakkında "darp" gerekçesiyle adli işlem de başlatıldı.