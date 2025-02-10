Trafik magandası can aldı: Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı

Kaza, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında meydana geldi.



Hafif ticari aracıyla caddede seyir halinde olan E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış ve kızı N.B.'ye çarparak olay yerinden kaçtı.



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Anne Emine Barış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken N.B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.