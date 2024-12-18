Trafik magandası genel cerrahı bıçakladı

Kozan Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme yüzünden bir kişiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce doktor bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.



Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Doktora bıçakla saldıran zanlı aranıyor.