Trafik magandası gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına zarar veren T.T.'nin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir." dedi.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ndeki saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını, ehliyetine 60 gün el konacağını ve aracının 60 gün trafikten men edileceğini hatırlatan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. (Biz Gereğini Yaparız.)" dedi.