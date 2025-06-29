Trafik magandası kamerada

İstanbul'da bir sürücü, trafik tartışmasının ardından küfürler savurarak aracına zarar veren magandayı cep telefonuyla kayda aldı.

'de, D-100 kara yolu Bakırköy istikametine aracıyla ilerleyen bir sürücü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle başka bir aracı bir süre takip etti.

Önünü kestiği otomobilin sürücüsünden araçtan inmesini isteyen şüpheli, istediği olmayınca sürücüye küfürler ederek, tekme ve yumruklarla araca zarar verdi.

Aracından inmeyen sürücü, anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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