Trafik magandası kamerada

İstanbul Bahçelievler'de, D-100 kara yolu Bakırköy istikametine aracıyla ilerleyen bir sürücü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle başka bir aracı bir süre takip etti.



Önünü kestiği otomobilin sürücüsünden araçtan inmesini isteyen şüpheli, istediği olmayınca sürücüye küfürler ederek, tekme ve yumruklarla araca zarar verdi.

Aracından inmeyen sürücü, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.