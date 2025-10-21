Trafik magandası tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı

Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi İmes Sanayi Sitesi önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre iki aracın sürücüsü yolda seyir halindeyken tartışmaya başladı. Bir süre sonra 34 VU 4550 plakalı otomobil sürücü aracını diğer otomobilin önünde durdurdu. Aracından inen sürücü önce diğer aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştı.

Saldırgan sürücü kapısını açamadığı aracın camını yumruklamaya başladı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan kadın korku ve panik yaşarken, saldırgan sürücü yumruk atarak aracın ön camını kırdı. Saldırgan daha sonra yolun ortasında durdurduğu aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI



Diğer yandan konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri isminin M.P. olduğu öğrenilen sürücüyü gözaltına aldı.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıyer ve Ümraniye'de iki farklı olayda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler Y.E.Ş. ve M.P'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını ve sürücülere Karayolları Trafik Kanunu gereği idari para cezası uygulandığını ifade etti. Yerlikaya açıklamasının devamında, "Mevcut kanunda 'Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan' sürücülere yönelik doğrudan bir yaptırım maddesi yok. 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' gibi maddelerden yaptırım uygulanıyor. Cezası 993 lira, ayrıca 30 gün içinde ödenirse bu ceza 744 liraya iniyor. Soruyorum, sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.



Yeni Trafik Kanunu teklifinde "saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan" sürücülere yönelik yaptırımlar olduğunu belirten Bakan Yerlikaya şunları kaydetti: "Teklife göre, sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar, hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

