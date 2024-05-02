Trafik magandası tartıştığı sürücüyü göğüsünden bıçakladı

Konya'da Mustafa K., trafikte tartışıp takip ettiği Fevzi Bildirici'yi göğsünden bıçakladı. Bildirici hayatını kaybederken Mustafa K., ise polise teslim oldu.

Trafik magandası tartıştığı sürücüyü göğüsünden bıçakladı

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde sürücüler Fevzi Bildirici ile Mustafa K., otogar civarında yoğun trafikte tartıştı.

Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip evine gitmek için yürürken yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

Trafik magandası tartıştığı sürücüyü göğüsünden bıçakladı - 1 Fevzi Bildirici

İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat

Hem yakın arkadaşı hem de yengesiyle aldatıldı: Zincirleme ihanete 1 milyon lira tazminat

Kocaeli'de 1 ton 100 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kocaeli'de 1 ton 100 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 10 gözaltı

Akıllı ulaşımda hedef yerli ve milli ulaşım ağı

Akıllı ulaşımda hedef yerli ve milli ulaşım ağı

Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı

Hırsızlığa suçüstü: Polise direndi, yaka paça gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...