Trafik magandası tartıştığı sürücüyü göğüsünden bıçakladı

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde sürücüler Fevzi Bildirici ile Mustafa K., otogar civarında yoğun trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan Fevzi Bildirici, Kaletaş Caddesi'ndeki stadın yanına geldiğinde aracını park edip evine gitmek için yürürken yanına kendisini takip eden Mustafa K. geldi.

İkili arasında yeniden çıkan tartışmada Mustafa K., Bildirici'yi göğsünden bıçakla yaralayıp aracıyla kaçtı. Bildirici de kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Bildirici, yaklaşık 2 saat sonra doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa K. de polis merkezine giderek teslim oldu.