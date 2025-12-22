Trafik magandası tutuklandı

Trafik magandasının kadın sürücüye saldırısı cezaevinde bitti.

Olay dün Bursa Osmangazi'ye bağlı Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün saldırısına maruz kaldı. Bodur'u sıkıştırarak durmaya zorlayan sürücü, sinkaflı küfürler savurarak aracı yumrukladı ve aynasını kırdı. Olay anları Özlem Bodur'un cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinden söz konusu aracın sahibi olduğu belirlenen A.G. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaların bir kısmını kabul eden ve adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.