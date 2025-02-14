Trafik magandasına 48 bin 559 lira ceza

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.

Trafik magandasına 48 bin 559 lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir otomobilin Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi'nde drift attığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen sürücüye, drift attığı ve sürücü belgesini ibraz etmediği için toplam 48 bin 559 lira ceza verildi.

Sürücü hakkında ayrıca " güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Polis, işlemlerin ardından aracı sahibine teslim etti.

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