Trafik polisine çarpan motosikletliye adli kontrol

İstanbul Maltepe'de, E-5 Karayolu'nda kazaya müdahale eden trafik polisine, sol şeritten hızla ilerleyen motosiklet çarptı.

Perşembe akşamı meydana gelen kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında motosiklet sürücüsü Bahadır Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim, Bahadır Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan trafik polisinin sağlık durumunun iyi olduğu ancak vücudunda bazı kırıklar olduğu öğrenildi.