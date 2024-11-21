Trafik polisine çarparak yaralayan sürücü tutuklandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. (17) yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Çağrı T.'ye (48) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis yaralanırken, sürücü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı polis, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devriye atan polis ekipleri kamyoneti Hamidiye Mahallesi Kutlu Sokak'ta park edilmiş olarak bulurken, sürücü E.Ç. de aracın yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen genç, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın başka bir aracı hızla sollayıp, trafik polisine çarparak 20 metre sürüklediği görüldü.