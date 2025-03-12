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Trafik polisinin önünde drift attı

Denizli'de trafik polisinin önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik polisinin önünde drift attı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, denetim yaptığı sırada açık bir otoparkta bir otomobilin drift attığını belirledi.

Polis ekipleri durdurduğu sürücüye "drift yapmak" suçundan 46 bin 392 lira ceza kesti, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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