Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

Van’da kent merkezinde meydana gelen görüntülerde, trafik akışını düzenleyen polis memurlarının kısa bir mola sırasında çocuklarla bir araya gelmesi dikkat çekti. Kartopu oynayan polisler, çocukların neşesine ortak olurken ortaya samimi ve tebessüm ettiren kareler çıktı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü. Görüntüler, polis ile çocuklar arasındaki sıcak ilişkiyi ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Soğuk kış gününde yaşanan anlamlı anlar, Van’da hem çocukların hem de izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. Kartopu oyunu sonrası polis memurları ile çocuklar kucaklaşarak bölgeden ayrıldılar.