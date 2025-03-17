Trafik tartışmasına mahalleli de dahil oldu, olay büyüdü

Bursa’da yaşanan yol tartışmasına mahalleli de dahil olunca olay büyüdü.



Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi.



İddiaya göre yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı.



Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.