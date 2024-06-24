Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin korku dolu anları kameraya yansıdı. Aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedilirken, gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de iddia edildi.

Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu.

Öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın kurgu videosu olduğu da iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...