Trafik tartışmasında silah gösteren iki kişiye gözaltı (Araçları çalıntı çıktı)

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri Yalıkavak Mahallesi’nde 06 CVR 654 plakalı otomobildeki kişilerin, trafikte tartıştıkları bir kişiye silah gösterdiği ihbarını aldı.



Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.



Araç, Bitez Mahallesi’nde seyir halindeyken durduruldu. Otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile yanındaki Deniz K., gözaltına alındı.



Mehmet Y.’nin hırsızlık başta olmak üzere göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik ve aracılık, dolandırıcılık gibi 64 ayrı suçtan, Deniz K.’nin ise dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 13 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve aranması olduğu tespit edildi.



İki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.