“Trafik var, neden yol veriyorsun” deyip öldürdü

Trafikte “Neden yol veriyorsun” dediği genci bıçaklayarak öldürdü.



Esenyurt'un Talatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Burak İşler isimli bir genç, trafikte ilerlerken bir motosiklet sürücüsüne yol verdi. İşler’in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. isimli bir sürücü ise “Trafik var, neden yol veriyorsun” diyerek duruma tepki gösterdi.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



İkili arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönerken, Kenan K. isimli şahıs İşler’i bıçakladı.



Ağır şekilde yaralanan genç, olay yerinden uzaklaşmak istese de yolun karşısında yere yığıldı.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri’ne haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı genci olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırsa da tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.



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