Trafikte abartılı egzoza ceza

Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi, araç trafikten menedildi.

Trafikte abartılı egzoza ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde egzoz sesinden şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, sürücünün kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemi kullandığı tespit edildi.

Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

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