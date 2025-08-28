Trafikte akrobatik hareketlere ceza
Hatay’da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 21 bin 837 TL ceza kesildi.
Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir sürücünün, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar sosyal medyada tepkiyle karşılaştı.
Polis ekipleri ilgili görüntülere ilişkin harekete geçti.
Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı.
Şüphelinin kullandığı motosiklet trafikten men edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Cezası
- Yurt Haber
- Hatay