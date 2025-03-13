Trafikte akrobatik hareketlere 11 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, 1 Mart'ta Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireç Kuyusu mevkisinde, trafikte seyir halindeyken akrobatik hareketler yapıp uygunsuz şerit değiştirerek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücüleri tespit etti.



Motosiklet sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 467 lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca yaşı küçük sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.