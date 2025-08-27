Trafikte aracın önünü kesip sürücüsünü döven şüphelilere tutuklama

Altındağ'da trafikte bir sürücünün önünü kesip bıçak ve kılıçlarla saldıran şüpheliler tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler Burak D, İbrahim K, Musa Ali B. ve Azat T, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kara ulaşım araçlarını kaçırma ve alıkoyma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.